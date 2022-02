Ucraina, Boris Johnson conferma eventuali aiuti bellici a Kiev (Di giovedì 10 febbraio 2022) Per la questione relativa all’Ucraina sembra proprio non esserci alcuna soluzione. La situazione si fa sempre più tesa e i rapporti del Cremlino con la Nato vanno via via deteriorandosi. La strada della diplomazia, almeno fino ad ora, pare non aver raggiunto nessun risultato concreto, sebbene siano in molti a fare pressione affinché non venga abbandonata. Dal canto suo, però, Vladimir Putin non ha intenzione di indietreggiare e lo stesso si potrebbe dire per le forze occidentali, le quali rimangono ferme sulle proprie posizioni. Perciò, la paura di un eventuale scontro bellico tra Oriente e Occidente si fa più grande ad ogni giorno che passa. E come se questo non fosse abbastanza, ad appesantire il clima già gravoso di per sé, ci ha pensato Boris Johnson. Stando a quanto riferisce un’Ansa dell’Ultima Ora, infatti, il Premier britannico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Per la questione relativa all’sembra proprio non esserci alcuna soluzione. La situazione si fa sempre più tesa e i rapporti del Cremlino con la Nato vanno via via deteriorandosi. La strada della diplomazia, almeno fino ad ora, pare non aver raggiunto nessun risultato concreto, sebbene siano in molti a fare pressione affinché non venga abbandonata. Dal canto suo, però, Vladimir Putin non ha intenzione di indietreggiare e lo stesso si potrebbe dire per le forze occidentali, le quali rimangono ferme sulle proprie posizioni. Perciò, la paura di un eventuale scontro bellico tra Oriente e Occidente si fa più grande ad ogni giorno che passa. E come se questo non fosse abbastanza, ad appesantire il clima già gravoso di per sé, ci ha pensato. Stando a quanto riferisce un’Ansa dell’Ultima Ora, infatti, il Premier britannico ...

Advertising

ParliamoDiNews : boris johnson interviene sulla crisi ucraina: la guerra e` possibile, siamo in un passaggio... - Cronache #boris… - LaRagione_eu : Boris #Johnson non esclude un aiuto militare all’#Ucraina in caso di invasione russa. #Londra ha già fornito a… - MaxRonchi4 : BORIS JOHNSON INTERVIENE SULLA CRISI UCRAINA: LA GUERRA E' POSSIBILE, SIAMO IN UN PASSAGGIO... - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: BORIS JOHNSON INTERVIENE SULLA CRISI UCRAINA: LA GUERRA E' POSSIBILE, SIAMO IN UN PASSAGGIO... - _DAGOSPIA_ : BORIS JOHNSON INTERVIENE SULLA CRISI UCRAINA: LA GUERRA E' POSSIBILE, SIAMO IN UN PASSAGGIO...… -