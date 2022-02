Trevisan in versione rimonta a Grenoble (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'azzurra va ancora sotto di un set, ma recupera contro l'inglese Barnett. nei quarti affronterà l'altra britannica Boulter. Brancaccio e Moratelli nei quarti ad Antalya Leggi su federtennis (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'azzurra va ancora sotto di un set, ma recupera contro l'inglese Barnett. nei quarti affronterà l'altra britannica Boulter. Brancaccio e Moratelli nei quarti ad Antalya

