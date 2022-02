Superbonus:Ruffini, frodi per 4,4 mld da crediti inesistenti (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Fino ad oggi, l'attività di analisi e controllo condotta ha consentito di individuare, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza, un ammontare complessivo di crediti d'imposta inesistenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Fino ad oggi, l'attività di analisi e controllo condotta ha consentito di individuare, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza, un ammontare complessivo did'imposta...

