Sesso per curare le pazienti, la procura sul ginecologo Miniello: «Così minacciava le sue vittime» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Diventano sempre più pesanti le accuse mosse al ginecologo di Bari, Giovanni Miniello che, secondo la procura di Bari, avrebbe abusato delle sue pazienti proponendo loro una «terapia» degli anticorpi, attraverso un rapporto sessuale, come cura per il papilloma virus e per prevenire il tumore dell'utero. Con le sue pazienti, secondo chi indaga, Miniello avrebbe usato una «minaccia costrittiva», ovvero avrebbe «tentato di condizionare la volontà della paziente, Così minacciandola, con l'induzione nella donna del timore che al rifiuto di quella "terapia" conseguisse la progressione oncologica dell'infezione virale», si legge nel ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame del capoluogo pugliese che, nei giorni scorsi, aveva rigettato l'appello ...

