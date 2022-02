Riforme: Baldassarre (ex Consulta), 'modello presidenziale? I tempi adesso non ci sono' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "I tempi per una riforma in senso presidenziale non ci sono. E' un tema da ponderare seriamente e quindi affrontare nella prossima legislatura. Io sono in questo periodo storico per il modello semi-presidenziale francese, con il quale c'entra poco o nulla la sfiducia costruttiva. Questa tra l'altro funziona solo in Germania". A commentare il prossimo dibattito in Aula sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia sul presidenzialismo è il presidente emerito della Corte costituzionale Antonio Baldassarre che sempre guardando alle Riforme aggiunge: "In una situazione lacerata da un punto di vista economico e sociale come quella attuale i voti vanno all'estremo. Nessuno ha interesse a fare una riforma elettorale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Iper una riforma in sensonon ci. E' un tema da ponderare seriamente e quindi affrontare nella prossima legislatura. Ioin questo periodo storico per ilsemi-francese, con il quale c'entra poco o nulla la sfiducia costruttiva. Questa tra l'altro funziona solo in Germania". A commentare il prossimo dibattito in Aula sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia sul presidenzialismo è il presidente emerito della Corte costituzionale Antonioche sempre guardando alleaggiunge: "In una situazione lacerata da un punto di vista economico e sociale come quella attuale i voti vanno all'estremo. Nessuno ha interesse a fare una riforma elettorale ...

