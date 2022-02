Programmi TV di stasera | giovedì 10 febbraio 2022 Su Rai 1 Doc svela cosa significa ‘cane blu’

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Doc 2 - Luca Argentero e Alberto Malanchino Rai1, ore 21.25: Doc – Nelle tue Mani 2 Fiction del, di Beniamino Catena e Giacomo Martelli, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Alberto Malanchino. Prodotta in Italia. 2×07 Fare una Scelta: Il caso di Silvia, ex specializzanda di Andrea, riguarda da vicino anche Enrico, di cui per la prima volta emerge il passato. Mentre i test di Caruso hanno l’intento sempre più chiaro di mettere in difficoltà Doc, anche Cecilia inizia a scoprire il segreto della squadra. 2×08 Cane Blu: Tutti i segreti vengono a galla in questo episodio evento. Si torna infatti ai mesi della prima ondata, per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e che sembra aver incrinato per sempre il rapporto tra Carolina e suo padre. Si ...

RaiRadio2 : «Ho provato più emozione stasera, forse perché l'altra volta era tardi. Stasera c'era un po' di fermento.» - RaiRadio2 : «Drusilla mi ha presentato stasera e mi ha dato la spinta. L'ho vista in teatro due volte, canta di tutto.»

S2E7 - 'Fare una scelta' S2E8 - 'Cane blu'in tv: Rai 2 e Rai 2 hd: La mossa del pinguino Per gli appassionati di film del genere commedia, su Rai 2 e Rai 2 hd, andrà in onda, in ...FILM FANTASY DA VEDEREIN TV Corto Circuito, ore 21:15 su Sky Cinema Collection Un robot ... IIN CHIARO Doc " Nelle tue mani, ore 21:25 su Rai 1 Serie tv con Luca Argentero medico che,...Ecco i film completi di trailer e trama da vedere stasera in tv in prima e seconda serata: oggi, 10 febbraio 2022, va in onda Little Forest su Tv2000 in prima serata alle 21.15. Little Forest, stasera ...Ecco i film completi di trailer e trama da vedere stasera in tv in prima e seconda serata ... e alla regista Laura Poitras (Melissa Leo), i segretissimi programmi di sorveglianza informatica del ...