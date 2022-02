Lorenzo Sonego, centrati i quarti di finale dell’ATP 250 di Buenos Aires (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un bel sorriso per il tennis italiano agli ATP 250 di Buenos Aires. Gli Argentina Open (686.700 dollari di montepremi) riservano un posto nei quarti di finale ad un nostro tennista: è Lorenzo Sonego che è riuscito a battere Sebastian Baez, padrone di casa, in soli due set. Una vittoria importante per l’atleta 26enne di Torino che adesso giocherà il prossimo turno del torneo sudamericano contro il veterano spagnolo Fernando Verdasco. I precedenti tra i due denotano estremo equilibrio grazie ad un’affermazione a testa nei due precedenti. Lorenzo Sonego, una vittoria tranquilla per i quarti di finale Buenos Aires continua a parlare, anche, italiano. Gli ATP 250 di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un bel sorriso per il tennis italiano agli ATP 250 di. Gli Argentina Open (686.700 dollari di montepremi) riservano un posto neidiad un nostro tennista: èche è riuscito a battere Sebastian Baez, padrone di casa, in soli due set. Una vittoria importante per l’atleta 26enne di Torino che adesso giocherà il prossimo turno del torneo sudamericano contro il veterano spagnolo Fernando Verdasco. I precedenti tra i due denotano estremo equilibrio grazie ad un’affermazione a testa nei due precedenti., una vittoria tranquilla per idicontinua a parlare, anche, italiano. Gli ATP 250 di ...

