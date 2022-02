LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pinturault favorito, occhio a Meillard. Innerhofer unico azzurro (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.02 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina maschile dei Giochi Olimpici! Tra meno di 30 minuti partirà la manche di discesa, alle 7.15 sarà la volta dello slalom. Ventisette gli atleti al via, Christof Innerhofer è l’unico rappresentante azzurro. I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Combinata MASCHILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della Combinata alpina, prova valevole per i Giochi Olimpici invernali. Trattasi del primo evento della stagione in questa specialità che contempla la presenza del solo Christof Innerhofer tra le fila azzurre. favorito ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.02 Buongiorno e benvenuti alladellaalpina maschile dei Giochi Olimpici! Tra meno di 30 minuti partirà la manche di discesa, alle 7.15 sarà la volta dello slalom. Ventisette gli atleti al via, Christofè l’rappresentante. I PETTORALI DI PARTENZA DELLAMASCHILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale dellaalpina, prova valevole per i Giochi Olimpici invernali. Trattasi del primo evento della stagione in questa specialità che contempla la presenza del solo Christoftra le fila azzurre....

Advertising

zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 10km femminile sci di fondo: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #femminile #fondo: - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 km Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Therese Johaug per un nuovo oro ma occhio alle svedesi - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pinturault favorito n.1 occhio a Meillard - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Vlhova, rimonta d'oro! Liensberger e Holdener sul podio. B… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: guida Duerr Vlhova insegue da lontano. Brignone out -… -