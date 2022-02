La preoccupazione dei servizi segreti per le aggressioni dei no-vax (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Le aggressioni dei no-vax preoccupano i servizi segreti italiani. "Estrema preoccupazione" espressa nella relazione sull'attività svolta nell'ultimo anni dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che passa in rassegna "aggressioni, insulti e disordini che hanno visto come responsabili, a diverso titolo, soggetti appartenenti all'area no-vax, no-green pass e no-mask", ma anche "gravi fenomeni di disinformazione e fake news in ordine alla campagna vaccinale e all'impiego della certificazione verde Covid-19". "Le risultanze dell'azione di verifica condotta dal Comitato sulle manifestazioni riconducibili alla galassia dei no-vax, nogreen pass e no-mask - si legge nel documento - hanno consentito di evidenziare taluni aspetti meritevoli di valutazione: la strumentalizzazione della ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Ledei no-vax preoccupano iitaliani. "Estrema" espressa nella relazione sull'attività svolta nell'ultimo anni dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che passa in rassegna ", insulti e disordini che hanno visto come responsabili, a diverso titolo, soggetti appartenenti all'area no-vax, no-green pass e no-mask", ma anche "gravi fenomeni di disinformazione e fake news in ordine alla campagna vaccinale e all'impiego della certificazione verde Covid-19". "Le risultanze dell'azione di verifica condotta dal Comitato sulle manifestazioni riconducibili alla galassia dei no-vax, nogreen pass e no-mask - si legge nel documento - hanno consentito di evidenziare taluni aspetti meritevoli di valutazione: la strumentalizzazione della ...

