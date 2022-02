Il meteo in Campania: le previsioni per giovedì 10 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni meteo per la Campania per oggi, giovedì 10 febbraio Avellino – Sereno. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Ovest con intensità di 16 km/h. Possibili raffiche fino a 33 km/h. Temperatura minima di 1 °C e massima di 12 °C. Benevento – Sereno. Vento da Libeccio con intensità di 16 km/h. Raffiche fino a 33 km/h. Temperatura minima di 2 °C e massima di 14 °C. Caserta – Soleggiamento diffuso. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da SW con intensità di 8 km/h. Possibili raffiche fino a 14 km/h. Temperatura minima di 3 °C e massima di 15 °C. Napoli – Soleggiamento diffuso. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da libeccio con intensità di 7 km/h. Possibili raffiche fino a 9 km/h. Temperatura minima di 6 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco leper laper oggi,10Avellino – Sereno. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Ovest con intensità di 16 km/h. Possibili raffiche fino a 33 km/h. Temperatura minima di 1 °C e massima di 12 °C. Benevento – Sereno. Vento da Libeccio con intensità di 16 km/h. Raffiche fino a 33 km/h. Temperatura minima di 2 °C e massima di 14 °C. Caserta – Soleggiamento diffuso. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da SW con intensità di 8 km/h. Possibili raffiche fino a 14 km/h. Temperatura minima di 3 °C e massima di 15 °C. Napoli – Soleggiamento diffuso. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da libeccio con intensità di 7 km/h. Possibili raffiche fino a 9 km/h. Temperatura minima di 6 ...

