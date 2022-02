“Il fumo può incidere sulla qualità degli spermatozoi?” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Buongiorno, sono una ragazza di 26 anni, felicemente sposata da 5 con un uomo di 66. Abbiamo sempre avuto una vita sessuale abbastanza “attiva”. Lui ha le sue disfunzioni erettili, erezioni senza eiaculazioni, (a volte) erezioni molto lente, eccetera. Per molti queste cose potrebbero essere sintomo di un’età avanzata ma io penso che vada molto ad incidere il fatto che sia un fumatore di lunghissima data. Siamo però riusciti a concludere quasi ogni rapporto, armandoci di tanta pazienza. In tutto questo, è da circa un annetto o poco meno che stiamo cercando di concepire un bambino. Ci stiamo impegnando tantissimo ma non vediamo risultati. Mio marito non ha mai preso Viagra, o altre cose eccitanti, perché ha paura di “rimanerci”. Non vuole nemmeno fare gli esami specifici per la conta spermatica. Cosa mi consiglia? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 10 febbraio 2022) Buongiorno, sono una ragazza di 26 anni, felicemente sposata da 5 con un uomo di 66. Abbiamo sempre avuto una vita sessuale abbastanza “attiva”. Lui ha le sue disfunzioni erettili, erezioni senza eiaculazioni, (a volte) erezioni molto lente, eccetera. Per molti queste cose potrebbero essere sintomo di un’età avanzata ma io penso che vada molto adil fatto che sia un fumatore di lunghissima data. Siamo però riusciti a concludere quasi ogni rapporto, armandoci di tanta pazienza. In tutto questo, è da circa un annetto o poco meno che stiamo cercando di concepire un bambino. Ci stiamo impegnando tantissimo ma non vediamo risultati. Mio marito non ha mai preso Viagra, o altre cose eccitanti, perché ha paura di “rimanerci”. Non vuole nemmeno fare gli esami specifici per la conta spermatica. Cosa mi consiglia? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

erika220888 : Come si fa ad andare a dormire alla sera? Come si fa a guardarsi allo specchio dopo aver commesso una cosa così atr… - LellaDe2 : Può anche fargli vedere che non è tutto fumo e niente arrosto ?? #jeru - corneliaxstrext : come cristo fumo nel giardino se chiunque mi può guardare - attilioluigi : #RegionePiemonte. Entrando nella propria area privata della regione, per modificare un’appuntamento si scopre che n… - RobertoGanzerl1 : Oggi sono due mesi che non fumo dopo 35 anni. Passati i primi giorni la strada è in discesa. Nel momento di crisi p… -

Ultime Notizie dalla rete : fumo può Sull'isola pioveva fuoco: ma i marò non si arresero Come un animale ferito, non appena il fumo nelle bombe si dirada, da Cézembre sparano qualche colpo ... Al comando tedesco della Krigsmarine viene telegrafato: "Solo un cannone può essere ancora ...

Il silenzio di Olaf Scholz sul Nord Stream 2 In tutto ciò, quanto resisterà Scholz? Quanto a lungo può restare nell'indeterminatezza 'mentre le ... con numerosi punti di popolarità andati in fumo e con l'Spd oramai stabilmente superata dall'...

Tumori: da Sige il punto su prevenzione e terapie per cancro primitivo del fegato ciociariaoggi.it Come un animale ferito, non appena ilnelle bombe si dirada, da Cézembre sparano qualche colpo ... Al comando tedesco della Krigsmarine viene telegrafato: "Solo un cannoneessere ancora ...In tutto ciò, quanto resisterà Scholz? Quanto a lungorestare nell'indeterminatezza 'mentre le ... con numerosi punti di popolarità andati ine con l'Spd oramai stabilmente superata dall'...