Gabriel Garko e Matia felici più che mai | festeggiano un anno d’amore

Leggi su dilei

(Di giovedì 10 febbraio 2022)sembra aver trovato finalmente la serenità al fianco del suo nuovo compagno di, con il quale è pronto a festeggiare il primo. Dopo anni di storie nascoste, come quella con l’attoree Rossi,vive il nuovo amore alla luce del sole, come dimostrano gli scatti pubblicati su Chi.: unIl lungo percorso affrontato daprima di fare coming out lo ha portato a vivere oggi la sua storiain maniera più serena. Lui eEmme, il suo compagno, sono stati paparazzatia Milano, come mostrato dal settimanale ...