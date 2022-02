Foibe | Mattarella | ' Rinnovare la memoria è impegno di civiltà'

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Quell'eccidio no deve e non può essere dimenticato. Così oggi il Presidente della Repubblica richiama il paese nella giornata dedicata al massacro delle. Insieme ai discendenti e ai ...

Così oggi il Presidente della Repubblica richiama il paese nella giornata dedicata al massacro delle. Insieme ai discendenti e ai sopravvissuti Sergiovivrà questa Giornata del ......con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle, degli ... Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergioin una dichiarazione in ...Primo appuntamento da presidente rieletto per Sergio Mattarella che domani pomeriggio in Senato prenderà parte alla cerimonia ufficiale per la celebrazione del Giorno del Ricordo, in memoria delle ...Sergio Mattarella, in occasione del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, dei massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. "È un impegno di civiltà conservare e rinnovare la memoria della tragedia ...