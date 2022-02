“Finalmente posso dirvi tutto”. Nuova vita per Ignazio Moser. E anche Cecilia è alle stelle (Di giovedì 10 febbraio 2022) Svolta totale nella vita di Ignazio Moser. Ed è stato proprio lui ad annunciare una grossa novità, grazie ad alcuni video ed alcune foto inequivocabili. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sta facendo sul serio ed è pronto a diventare definitivamente grande anche nel mondo professionale. In attesa di altri successi privati, con le ipotesi matrimonio e figli sempre più vicine, lo sportivo ha deciso di sorprendere tutti con una notizia che ha immediatamente trovato il consenso di tutti i suoi numerosi follower. Qualche settimana fa sia Ignazio Moser che Cecilia Rodriguez hanno tirato un bel sospiro di sollievo. Le forze dell’ordine hanno consegnato alla giustizia gli autori di un furto ai loro danni. La banda di criminali era composta da Domenico ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Svolta totale nelladi. Ed è stato proprio lui ad annunciare una grossa novità, grazie ad alcuni video ed alcune foto inequivocabili. Il fidanzato diRodriguez sta facendo sul serio ed è pronto a diventare definitivamente grandenel mondo professionale. In attesa di altri successi privati, con le ipotesi matrimonio e figli sempre più vicine, lo sportivo ha deciso di sorprendere tutti con una notizia che ha immediatamente trovato il consenso di tutti i suoi numerosi follower. Qualche settimana fa siacheRodriguez hanno tirato un bel sospiro di sollievo. Le forze dell’ordine hanno consegnato alla giustizia gli autori di un furto ai loro danni. La banda di criminali era composta da Domenico ...

Advertising

LauraPausini : E ora finalmente posso dirlo a tutti: “Laura Pausini - Piacere di conoscerti” arriva il 7 aprile in esclusiva su… - lunastortva : oddio finalmente posso ascoltare la playlist di sanremo senza pensieri - MinibotEnjoyer : 'Fermo dove sei, non ti muovere!' *Sgrat sgrat...VROOOOOOM* 'NOOOOOOOO FERMOOO!' '...' 'Finalmente posso far fi… - palermohtr : ho finito l'argomento a piacere per l'esame questo vuol dire che da oggi in poi posso esserci un po' di più finalmente - Eli3Marvel : STO ANDANDO DAL DENTISTA AAAA, SPERIAMO CHE MI DICE CHE FINALMENTE POSSO LEVARMI L'APPARECCHIO -