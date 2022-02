Covid oggi Piemonte, 4.027 contagi: bollettino 10 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.027 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 10 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 10 morti. I nuovi casi (di cui 3.118 dopo test antigenico) sono pari al 8,1% di 49.511 tamponi eseguiti, di cui 42.142 antigenici. Dei 4.027 nuovi casi gli asintomatici sono 3.292 (81,7%). I casi sono 3.115 di screening, 639 contatti di caso, 273 con indagine in corso Il totale dei casi positivi diventa 938.304. I ricoverati in terapia intensiva sono 99 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.794 (-83 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 77.861. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.951.314 (+49.511 rispetto a ieri). Sono 10, 1 di oggi, i decessi di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.027 ida coronavirus in, 102022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 10 morti. I nuovi casi (di cui 3.118 dopo test antigenico) sono pari al 8,1% di 49.511 tamponi eseguiti, di cui 42.142 antigenici. Dei 4.027 nuovi casi gli asintomatici sono 3.292 (81,7%). I casi sono 3.115 di screening, 639 contatti di caso, 273 con indagine in corso Il totale dei casi positivi diventa 938.304. I ricoverati in terapia intensiva sono 99 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.794 (-83 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 77.861. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.951.314 (+49.511 rispetto a ieri). Sono 10, 1 di, i decessi di ...

