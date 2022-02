Covid, news. Contagi ancora in calo, si allentano restrizioni in tutta Europa. LIVE (Di giovedì 10 febbraio 2022) I dati Gimbe: i nuovi Contagi in Italia vedono, per 14 giorni consecutivi, una netta flessione: -27,9%, dovuta sia alla minore circolazione del virus che alla riduzione dei tamponi. Ma 7,1 milioni di persone non hanno ancora neanche una dose di vaccino. In 7 giorni -7,7% ricoveri e -11,2% intensive. Il sottosegretario Costa: "Da marzo possibile un allentamento del Green pass, credo che il campionato finirà con gli stadi pieni" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 febbraio 2022) I dati Gimbe: i nuoviin Italia vedono, per 14 giorni consecutivi, una netta flessione: -27,9%, dovuta sia alla minore circolazione del virus che alla riduzione dei tamponi. Ma 7,1 milioni di persone non hannoneanche una dose di vaccino. In 7 giorni -7,7% ricoveri e -11,2% intensive. Il sottosegretario Costa: "Da marzo possibile un allentamento del Green pass, credo che il campionato finirà con gli stadi pieni"

Advertising

repubblica : Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' - LaStampa : Covid, Meloni: “Non vaccinerò mia figlia”. Ma i virologi insorgono: “Fa disinformazione” - messveneto : Covid, Meloni: “Non vaccinerò mia figlia”. Ma i virologi insorgono: “Fa disinformazione”: Dura la reazione di Burio… - Kettelodicoaffa : RT @BluDiChina: Angelique #Coetzee, che ha isolato la #Omicron in Sudafrica: 'Ho subìto molte pressioni da parte di scienziati e politici e… - OperaFisista : Cala il numero dei contagi da Covid, ma non quello dei decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Ritorno alla vita, l'Europa dice addio al Covid Johnson ha detto che se gli attuali trend incoraggianti continueranno gli obblighi di isolamento previsti per i positivi al Covid - 19 potranno terminare un intero mese prima del previsto. Le ...

Basta stato d'emergenza, Costa annuncia la fine dell'incubo 'I dati ogni giorno ci dicono che fortunatamente c'è un calo di contagi e dei ricoveri e di tutti gli indicatori. Le vaccinazioni stanno proseguendo, quindi è ragionevole pensare che lo stato d'...

Covid, news. Contagi ancora in calo, si allentano restrizioni in tutta Europa. LIVE Sky Tg24 Covid, in calo il numero dei contagi: non diminuisce quello dei decessi Il Covid sta arretrando prepotentemente ma il numero dei decessi resta comunque non trascurabile. Nella settimana 2-8 febbraio, rispetto alla precedente, si registra una riduzione di nuovi casi ...

Viabilità al collasso nelle madonie “Si intervenga subito o si rischia tragedia” 46La lotta ai tumori rallentata dal Covid: saltati 140mila esami, cure in ritardo 10:42Portillo a Ballarò e quella frase in tv: "Tutti sanno che la Sicilia è l'isola della mafia, c'è inquietudine nell ...

Johnson ha detto che se gli attuali trend incoraggianti continueranno gli obblighi di isolamento previsti per i positivi al- 19 potranno terminare un intero mese prima del previsto. Le ...'I dati ogni giorno ci dicono che fortunatamente c'è un calo di contagi e dei ricoveri e di tutti gli indicatori. Le vaccinazioni stanno proseguendo, quindi è ragionevole pensare che lo stato d'...Il Covid sta arretrando prepotentemente ma il numero dei decessi resta comunque non trascurabile. Nella settimana 2-8 febbraio, rispetto alla precedente, si registra una riduzione di nuovi casi ...46La lotta ai tumori rallentata dal Covid: saltati 140mila esami, cure in ritardo 10:42Portillo a Ballarò e quella frase in tv: "Tutti sanno che la Sicilia è l'isola della mafia, c'è inquietudine nell ...