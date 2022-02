Coppa del Re | 1-1 tra Athletic e Valencia nella semifinale di andata

(Di venerdì 11 febbraio 2022)Bilbao enon vanno oltre l’1-1didelladel Re. Chi esce dal campo con maggiori rimpianti è la squadra padrone di casa, passata in vantaggio al 37? con Raul Garcia e in superiorità numerica dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Maximiliano Gomez. Ma la beffa è dietro l’angolo e Muniain e compagni vengono raggiunti al 20? della ripresa dalla rete di Hugo Duro. Il match di ritorno è in programma il 2 marzo a. SportFace.

Advertising

acmilan : Laura Fusetti: 'Veniamo da un 4-1 ma niente è scontato' ?? Parola d'ordine concentrazione, in vista del ritorno di C… - Coninews : Nella stagione di Coppa del Mondo ha già collezionato tre podi e una vittoria. @elena_curtoni ha tutte le carte in… - OlimpiaMI1936 : Buon Compleanno al Barone Franco Boselli, autentico prodotto del Settore Giovanile dell'Olimpia, 4 Scudetti e la Co… - Nico68u : E sempre a testa altissima giocando un gioco meraviglioso…… la Dea saluta anche la coppa Italia. Ovviamente sempre… - silviomass75 : @Lory31511460 Piuttosto parlami del Liverpool, come l'hai visto? Sono già rientrati i reduci dalla coppa d'Africa? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa del

Commenta per primoItalia ma anche mercato nel post partita di Juventus - Sassuolo, nel quale l'ad neroverde Giovanni Carnevali ha parlatofuturo di Scamacca e Frattesi: 'Abbiamo giovani forti che hanno ......la Juventus in semifinale diItalia. Indovinate un po' contro quale avversaria? Ma sì, la Fiorentina che ha domato l'Atalanta. Farà caldo il 2 o il 3 marzo al Franchi per il ritornofigliol ...TORINO - Massimiliano Allegri sorride per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia della sua Juventus e per un ... "Vlahovic? Siamo contenti del suo acquisto e di quello di Zakaria, sono due ...Due partite e (quasi) due gol per Dusan Vlahovic. Il colpo del mercato estivo della Juventus che già aveva segnato all'esordio contro il Verona, si è rivelato decisivo nella sfida di Coppa Italia ...