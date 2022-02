Convegno Foibe a Verona, da vergogna a farsa: Gobetti batte in ritirata e Rete scuola annulla l’evento (Di giovedì 10 febbraio 2022) Verona, 10 feb — Ciò che era iniziato come sfregio, finisce come farsa: così Eric Gobetti, messo di fronte all’insormontabile ostacolo di un vero contraddittorio riguardo le proprie teorie minimizzatrici sulle Foibe, ieri sera ha dato pubblicamente forfait al Convegno Il confine orientale e le Foibe, promosso dalla Rete Scuole e Territorio: Educare insieme di Verona che si sarebbe dovuto tenere oggi 10 febbraio. E cosa fa la Rete scuole? Per non scontentare l’autore di E allora le Foibe? cancella la conferenza perché mancano i presupposti per un reale confronto. Ma come: quando l’unico invitato era Gobetti —inizialmente e prima del caos mediatico sollevato dal sindaco Sboarina — dov’era finita tutta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 febbraio 2022), 10 feb — Ciò che era iniziato come sfregio, finisce come: così Eric, messo di fronte all’insormontabile ostacolo di un vero contraddittorio riguardo le proprie teorie minimizzatrici sulle, ieri sera ha dato pubblicamente forfait alIl confine orientale e le, promosso dallaScuole e Territorio: Educare insieme diche si sarebbe dovuto tenere oggi 10 febbraio. E cosa fa lascuole? Per non scontentare l’autore di E allora le? cancella la conferenza perché mancano i presupposti per un reale confronto. Ma come: quando l’unico invitato era—inizialmente e prima del caos mediatico sollevato dal sindaco Sboarina — dov’era finita tutta ...

Advertising

TitiCasati : RT @dangdaide: Montanari che organizza un convegno negazionista sulle Foibe nel giorno della loro memoria. Oltre alla tragedia in sé c'è an… - lm261101 : Convegno Foibe a Verona, da vergogna a farsa: Gobetti batte in ritirata e Rete scuola annulla l'evento - antonellacirce1 : RT @fratotolo2: Dopo la fuga dal confronto del giustificazionista e riduzionista delle Foibe #EricGobetti, la rossa “Rete Scuole e Territor… - dangdaide : Montanari che organizza un convegno negazionista sulle Foibe nel giorno della loro memoria. Oltre alla tragedia in… - RItaliaN21 : Foibe, studenti in piazza contro il vergognoso convegno negazionista di Montanari: “Non cancellerete la storia”: -