Come attivare Bitlocker su Windows 11 e 10 per crittografia disco o USB (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono tanti modi con cui bloccare l'accesso non autorizzato al computer e su Windows 11 Come anche in Windows 10 è presente lo strumento Bitlocker, una funzionalità di sicurezza che consente di utilizzare la crittografia su un'unità interna o esterna per proteggere i dati dall'accesso non autorizzato a documenti, immagini e qualsiasi file sul computer.Non solo quindi si possono proteggere i dati in una chiavetta USB se viene persa o rubata, ma è possibile anche rendere illeggibile il disco del computer e fare in modo che non si possa accedere ai suoi dati anche se il PC venisse rubato ed il disco smontato.Quando si attiva la crittografia sull'unità, tutti i dati vengono codificati utilizzando l'algoritmo di crittografia Advanced ...

