Blanco inarrestabile dopo Sanremo | cosa è successo nel giorno del suo compleanno

(Di giovedì 10 febbraio 2022)fenomeno del momento. Ha compiuto 19 anni il vincitore del Festival di2022 che con “Brividi”, cantata insieme a Mahmood ha conquistato il pubblico sin dalla prima esibizione sul palco dell’Ariston. E ora si gode ilquesto giovanissimo cantante di Calvagese, in provincia di Brescia. Pensate che, come riporta il Corriere della Sera, prima che iniziasse questo terzo Festival dei record di Amedeus,aveva un milione di follower su Instagram. Non pochi, certo, mala vittoria nella città ligure il suo pubblico social è aumentato del cento per cento., il nuovo traguardo2022è passato da un milione a due milioni, al ritmo di oltre centomila like al ...

Advertising

DonnaGlamour : Blanco inarrestabile: biglietti già esauriti ma il cantante annuncia nuove date per il tour - koorime_yu : Blanco inarrestabile #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Blanco inarrestabile

Donna Glamour

Ormai, è un fenomenoe per questo si è pensato di aggiungere delle date in più ai concerti previsti.annuncia un concerto a Roma in estate Come riporta Fan Page : ' Il cantante è ...Bosetti e Olivotto ci provano ma Antropova èe trova il quinto ace (21 - 17). ... Monza ne, Colombo ne, Gray 13, Mingardi 18, Zannoni (L), Stevanovic 8, Bosetti 3, Herrerane, ...Il bresciano entra nella top ten dei cantanti uomini più seguiti su Instagram; da Sanremo in poi, un like al secondo ...I biglietti per il tour di Blanco ad aprile sono già del tutto esaurito, ma il cantante ha annunciato che si esibirà anche al Roma al Rock in Roma il 28 luglio 2022. Ormai, è un fenomeno inarrestabile ...