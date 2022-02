Bianchi ‘bacchetta’ Versari | “Errore paragonare le tragedie | genera altro dolore”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 10 febbraio 2022) ''Ogni dramma ha la sua unicità, va ricordato nella sua specificità e non va confrontato con altri, con il rischio dire''. Così il Ministro dell'Istruzione, Patrizio, in merito alla nota amministrativa emanata del Dipartimento per l'Istruzione in occasione del ''Giorno del Ricordo''. L'articolo .