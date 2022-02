Bernardo De Luca, chi è il marito di Lorena Bianchetti: “Mi ha conquistato con una carbonara” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bernardo De Luca è il marito della presentatrice Lorena Bianchetti dal 2015. L’uomo è nato a Roma e non fa parte del mondo dello spettacolo, bensì è un imprenditore e chef. Ha anche un locale molto rinomato nella capitale di nome Virginae. Bernardo e Lorena si conoscono ad un evento a Roma. De Luca era lì a cucinare e conquista la bella Bianchetti con uno sfizioso piatto di carbonara.E’ stato un colpo di fulmine e dopo tre mesi di frequentazione, la coppia decide si convolare a nozze.Il 9 settembre 2015 i due fidanzatini si dicono di sì all’altare. La coppia è felice e innamoratissima e la Bianchetti non perde occasione per pubblicare foto della sua vita e storia d’amore. In casa non sono da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)Deè ildella presentatricedal 2015. L’uomo è nato a Roma e non fa parte del mondo dello spettacolo, bensì è un imprenditore e chef. Ha anche un locale molto rinomato nella capitale di nome Virginae.si conoscono ad un evento a Roma. Deera lì a cucinare e conquista la bellacon uno sfizioso piatto di.E’ stato un colpo di fulmine e dopo tre mesi di frequentazione, la coppia decide si convolare a nozze.Il 9 settembre 2015 i due fidanzatini si dicono di sì all’altare. La coppia è felice e innamoratissima e lanon perde occasione per pubblicare foto della sua vita e storia d’amore. In casa non sono da ...

