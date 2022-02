-Atalanta-Fiorentina- 2-3: tris della Viola che vola in semifinale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oggi 10 Febbraio nello Stadio Gewiss alle ore 18:00 si disputerà la partita -Atalanta-Fiorentina- valida per i quarti di Coppa Italia. Gli Orobici hanno eliminato in scioltezza il Venezia nel turno precedente, i Viola hanno sorpreso il Napoli per guadagnare l’accesso ai quarti. Il risultato si sblocca con Piatek che sigla il penalty, mentre l’Atalanta risponde presente con Zappacosta. Nel secondo tempo Boga sigla la seconda rete della Dea, mentre Piatek calcia nuovamente un nuovo rigore, e riesce a segnare in due volte. Milenkovic decide la fine della gara realizzando il tris della Fiorentina. Una gara pazzesca ed emozionante dove entrambe le squadre hanno brillato. Atalanta-Fiorentina: formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oggi 10 Febbraio nello Stadio Gewiss alle ore 18:00 si disputerà la partita -- valida per i quarti di Coppa Italia. Gli Orobici hanno eliminato in scioltezza il Venezia nel turno precedente, ihanno sorpreso il Napoli per guadagnare l’accesso ai quarti. Il risultato si sblocca con Piatek che sigla il penalty, mentre l’risponde presente con Zappacosta. Nel secondo tempo Boga sigla la seconda reteDea, mentre Piatek calcia nuovamente un nuovo rigore, e riesce a segnare in due volte. Milenkovic decide la finegara realizzando il. Una gara pazzesca ed emozionante dove entrambe le squadre hanno brillato.: formazioni ...

