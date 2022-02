Asilo degli orrori nel Casertano, bimbi imboccati con la forza e presi a schiaffi (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ stato il racconto di una bambina a far scattare l’indagine che ha portato all’arresto di tre docenti, accusate di maltrattamenti su minori in una scuola privata di Casapulla. La piccola ha spiegato alla mamma cosa le facevano in classe e così ha salvato dalle angherie delle maestre anche la sorellina. Asilo dell’orrore nel Casertano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ stato il racconto di una bambina a far scattare l’indagine che ha portato all’arresto di tre docenti, accusate di maltrattamenti su minori in una scuola privata di Casapulla. La piccola ha spiegato alla mamma cosa le facevano in classe e così ha salvato dalle angherie delle maestre anche la sorellina.dell’orrore nel, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

filippodipaila : @protoromantica @gladiatoremassi Qualcuno ha chiesto asilo politico alla Tunisia. Qualcuno sarà cittadino degli Emirati? - Flavia271866851 : Preferisco le diatribe tra nettunisti e plutonisti che gli 'gne,gne,gne degli adulti dell'asilo' - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 9.2.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PRE… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 9.2.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PRE… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 9.2.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PRE… -