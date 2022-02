VIDEO Michela Moioli fuori in semifinale di snowboardcross | niente medaglia per l’azzurra

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si interrompe inl’obiettivoolimpica a Pechino nelloper; la nostra portabandiera non ha raggiunto la finale, eliminata al turno precedente con il terzo posto. Infatti, nelle due semifinali solo le prime due al traguardo staccano il pass per la finale, dove ci si gioca la; nel round in cui era impegnata, hanno avuto la meglio la statunitense Lindsey Jacobellis (che ha poi conquistato lad’oro) e la francese Chloé Trespeuch (argento). Un vero peccato perche avrebbe potuto sicuramente fare meglio ed è visibilmente delusa all’arrivo sul traguardo; oltre il danno, la beffa della caduta nella small final, apparentemente senza ...

Advertising

Eurosport_IT : Michela Moioli sventola il tricolore, ecco i nostri azzurri Forza ragazzi!!!!! ?????? #Beijing2022 - ItaliaTeam_it : Lo spettacolo della cerimonia, l’#ItaliaTeam con Michela Moioli portabandiera, le Olimpiadi sono ufficialmente iniz… - RaiDue : ???? ECCOLI ???? Guidato dalla nostra portabandiera Michela Moioli, il Team Azzurro sfila a #Beijing2022 ?? ?? Segui… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Michela Moioli stupenda nella prima run di qualificazione - Olimpiadi invernali - neveitalia : Michela Moioli stupenda nella prima run di qualificazione - Olimpiadi invernali -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Michela

Eurosport IT

...non palloni da prendere a calci come ha fatto il difensore francese Zouma a un gatto in un... Ma tra i politici il ruolo di paladina degli animali va senza discussione aVittoria Brambilla.Ildella prima run di qualificazione diMoioli nello snowboardcross ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 . La bergamasca domina le qualificazioni tagliando il traguardo con il tempo di 1'22 ...I video con gli highlights dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tanto rammarico per Michela Moioli, che domina gli ottavi e i quarti di finale arrendendosi, poi, al ...Enorme delusione per la Moioli. Indicata come una delle favorite assolute nella gara di snowboardcross, la campione uscente è stata eliminata in semifinale (terza al traguardo). Poi, nella small final ...