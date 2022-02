Uomini e Donne, Pinuccia ‘cacciata’ dal treno: sfogo su Green pass, è caos (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La dama 80enne parla di una situazione spiacevole vissuta sul treno e Maria ricorda l’importanza del vaccino L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La dama 80enne parla di una situazione spiacevole vissuta sule Maria ricorda l’importanza del vaccino L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - blandobuh : Se guardi 'uomini e donne' imparerai che potrai avere una dignità soltanto in coppia - Caffespressoxx : RT @zaiapresidente: ?? Sono soddisfatto che in Consiglio Regionale del Veneto si sia approvata all'unanimità la legge per favorire pari tra… -