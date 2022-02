Torna in Fiera Bergamo Sposi: 10 consigli per organizzare al meglio il tuo matrimonio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La programmazione delle nozze non deve essere una sequela di impegni e preventivi da pagare, ma un divertimento, con una buona dose di romanticismo. Ne abbiamo parlato con l’organizzatrice del salone dedicato alle nozze, dal 18 al 20 febbraio Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La programmazione delle nozze non deve essere una sequela di impegni e preventivi da pagare, ma un divertimento, con una buona dose di romanticismo. Ne abbiamo parlato con l’organizzatrice del salone dedicato alle nozze, dal 18 al 20 febbraio

Ultime Notizie dalla rete : Torna Fiera Commercianti per un giorno il 13 febbraio FORLÌ - Domenica 13 febbraio torna il primo atteso appuntamento del 2022 con la fiera Commercianti per un giorno , dalle 8.30 alle 18.30. Gli ampi padiglioni di via Punta di Ferro permetteranno di svolgere in tutta sicurezza e ...

Impresa Italia, storica medaglia d'oro nel curling doppio misto Al settimo end però la coppia scandinava torna a far paura riuscendo a mettere insieme tre punti e ... ha aggiunto Constantini, che poi ha parlato di sé: 'Io il personaggio? Sono molto fiera di me ...

Torna in Fiera a Forlì Commercianti per un giorno ForlìToday Libri, torna il Catania Book Festival: anteprima con Fabio Volo La fiera internazionale del libro e della cultura giunta alla sua terza edizione, si terrà dal 6 all’8 maggio alle Ciminiere ma avrà un prologo il 19 febbraio ...

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley di Guillermo del Toro ancora primo al box office italiano Nightmare Alley di Guillermo del Toro conserva il primo al box office italiano, seguito dal film per famiglie Il lupo e il leone. Pochi cambiamenti nel box office italiano di questo weekend che torna ...

