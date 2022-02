Terremoto in Emilia, nuova scossa alle 21. Ingv: “Magnitudo tra 4.2 e 4.7”. La prima di magnitudo 4 con epicentro a Bagnolo in Piano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Due scosse di Terremoto a un’ora di distanza, la seconda più forte della prima. Dopo il sisma di magnitudo 4.0 delle 19.55 localizzato dall’Ingv a Bagnolo di Piano, in provincia di Reggio Emilia, i sismografi dell’Ingv hanno registrato una nuova scossa alle 21 con una stima della magnitudo provvisoria tra 4.2 e 4.7. Le scosse sono state avvertite distintamente in diverse province Emiliane, da Modena a Bologna, e anche in Lombardia e Veneto. STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 4.2 e 4.7 ore 21:00 IT del 09-02-2022, prov/zona Reggio nell’Emilia #Ingv 29883271 — ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Due scosse dia un’ora di distanza, la seconda più forte della. Dopo il sisma di4.0 delle 19.55 localizzato dall’di, in provincia di Reggio, i sismografi dell’hanno registrato una21 con una stima dellaprovvisoria tra 4.2 e 4.7. Le scosse sono state avvertite distintamente in diverse provincene, da Modena a Bologna, e anche in Lombardia e Veneto. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 4.2 e 4.7 ore 21:00 IT del 09-02-2022, prov/zona Reggio nell’29883271 — ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Emilia Terremoto Reggio Emilia, la scossa di magnitudo 4.0 fa tremare anche Bologna e Modena La terra trema a Reggio Emilia e la scossa arriva fino a Bologna e Modena. Il terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 19.55 nel Reggiano. Lo fa sapere l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sul suo ...

Terremoto in Emilia Romagna, forte scossa tra Modena e Reggio: "Tremava tutto" Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita, pochi minuti prima delle 20, fra le province di Modena e Reggio Emilia . Al momento non si segnalano danni. La scossa ha avuto una ML 4.0 è avvenuto nella ...

Terremoto in Emilia Romagna oggi, magnitudo tra 3,9 e 4,4- Corriere.it Corriere della Sera Sisma con epicentro nel Reggiano: E’ stata avvertita anche in alcuni comuni del comprensorio la scossa di terremoto che ha avuto il proprio epicentro, poco prima delle ore 20 di mercoledì, a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio ...

Campi Flegrei, sciame sismico nel Golfo di Pozzuoli Una sequenza di scosse di terremoto, di bassa intensità, con epicentro nel golfo di Pozzuoli, sono state rilevate, stasera, dai sismografi dell' Osservatorio Vesuviano. Di rilievo le scosse, di ...

