Silvia Toffanin è la nuova conduttrice di Striscia la Notizia | insieme a chi farà coppia nel programma Mediaset

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laha del clamoroso ed è davvero una di quelle che non ci si aspetta e per questo riesce a sorprendere come poche altre.sbarca a sorpresa alla conduzione dila, il tg satirico più famoso della televisione italiana. Un debutto sorprendente ed inaspettato che lascerà sbalorditi i fan della, da sempre abituati a vederla composta ed all’ascolto delle parole dei tanti ospiti di Verissimo. A partire da lunedì 21 febbraio 2022 sarà lei la presentatrice d’eccezione deldi Antonio Ricci che da battaglia ai Soliti ignoti di Amadeus nella preziosa fascia che precede la prima serata delle due reti più importanti della nostra televisione.conduce ...

