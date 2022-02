Scontro Lega FIGC | Vezzali | «Auspico un confronto costruttivo tra le parti»

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Valentina, Sottosegretaria al Ministero dello Sport, è intervenuta sulloa distanza traCalcio eCome riferito dall’ANSA, la Sottosegretaria Valentinaha lanciato un messaggio per intervenire sulloa distanza traCalcio e. «Cercate una sintesi ed evitate determinazioni che possano inficiare il» ha detto l’ex schermitrice che auspica un «per una sintesi della divergenza che tena conto autonomia dellae della portata dei principi generali», rendendosi disponibile a collaborare in prima persona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come riferito dall'ANSA, la Sottosegretaria Valentina Vezzali ha lanciato un messaggio per intervenire sullo scontro a distanza tra Lega Calcio e FIGC. «Cercate una sintesi ed evitate determinazioni che possano inficiare il confronto». Nella crisi tra Lega di A e Federcalcio interviene la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, con una lettera ...