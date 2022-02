Sci alpino, Sofia Goggia: “Sto sciacchiando, non mi espongo ma…”. A Michela Moioli: “Sorella d’Italia, ti voglio bene” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sofia Goggia si sta allenando sulla neve, con l’obiettivo di partecipare alla discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra cercherà di scendere in pista martedì 15 febbraio per la gara più importante del quadriennio, ma chiaramente nei tre giorni precedenti dovrà cimentarsi anche con le prove cronometrate. La Campionessa Olimpica di discesa libera ha alzato alcuni dubbi riguardo alla sua partecipazione all’evento, poiché è reduce da un infortunio e ha lavorato alacremente nelle ultime due settimane per cercare di recuperare dalla caduta di Cortina d’Ampezzo. “Ciao fans, come andiamo? Sto sciacchiando, non mi espongo tanto. Però dai, pian piano“. Questo è il messaggio che Sofia Goggia ha indirizzato questa mattina ai follower sul suo profilo Instagram. L’auspicio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)si sta allenando sulla neve, con l’obiettivo di partecipare alla discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra cercherà di scendere in pista martedì 15 febbraio per la gara più importante del quadriennio, ma chiaramente nei tre giorni precedenti dovrà cimentarsi anche con le prove cronometrate. La Campionessa Olimpica di discesa libera ha alzato alcuni dubbi riguardo alla sua partecipazione all’evento, poiché è reduce da un infortunio e ha lavorato alacremente nelle ultime due settimane per cercare di recuperare dalla caduta di Cortina d’Ampezzo. “Ciao fans, come andiamo? Sto, non mitanto. Però dai, pian piano“. Questo è il messaggio cheha indirizzato questa mattina ai follower sul suo profilo Instagram. L’auspicio ...

Advertising

Eurosport_IT : Si chiude così la prima manche dello Slalom ?? 20° posto per Federica Brignone, che partiva fuori dalle 30 ????… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - vittoriasmania1 : ATLETA PERFEZIONISTA - VANTAGGI E SVANTAGGI ?? Ne parlo un po' in questo video dedicato agli atleti dello sci club… - Nicola89144151 : @simonesalvador L'ho appena comprata. Ciò che più mi spiace è il fatto che le gare extra medaglie azzurre, Sci Alpi… -