(Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ stato trovato con oltre 2,6kg ditra hashish e marijuana. Così i Carabinieri della StazioneMonte Mario hannoun giovanissimodi soli 17 anni. L’accusa nei suoi confronti è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In manetteIn via Attaliana, i Carabinieri hanno visto il giovane cedere un involucro contenente hashish ad un altro minorenne e sono intervenuti. L’acquirente è stato identificato e successivamente segnalato alla Prefettura dicome assuntore. Il, invece, è stato fermato e perquisito. La perquisizione è stata svolta anche presso la sua abitazione. Lì i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, in totale, 16 g di marijuana, 2,6 kg di hashish suddivisi in 47 involucri, ...

CorriereCitta : Roma, nascondeva 2,6kg di droga e 1470€ in contanti: arrestato pusher 17enne -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nascondeva

Il Corriere della Città

Sono tornato aper scoprire sul campo, anzi sul marciapiede, come si vive senza greenpass; mi ...la seconda non è servito come non è servito comunicare i sintomi all'Aifa che li, li ...Lui era timido e sidietro al pianoforte. Io affittai il Teatro Olimpico die feci inviti a tappeto. Fu un successo clamoroso. Eppure lui si vergognava di cantare in pubblico e non ...Mourinho «Emozionato. Buona Roma» - Corriere dello Sport - Un ritorno speciale, finito male. Mourinho è tornato a San Siro dopo 4293 giorni dalla sua tr... - Marione.net - La ControInformazione Giallo ...E’ stato trovato con oltre 2,6kg di droga tra hashish e marijuana. Così i Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno arrestato un giovanissimo pusher di soli 17 anni. L’accusa nei suoi confront ...