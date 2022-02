Roma, le ultime sulle condizioni di Abraham e Ibanez (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi della Roma. A pochi minuti dal termine del match di Coppa Italia di ieri contro l’Inter infatti, Tammy Abraham è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un fastidio muscolare. La valutazione da parte dello staff medico della Roma è arrivata subito e, come riportato da Sky Sport, si è trattato solamente di crampi. Bella notizia quindi per Mourinho, che avrà regolarmente a disposizione il suo centravanti per la sfida di domenica sul campo del Sassuolo. Sono ancora in corso invece gli accertamenti al ginocchio sinistro per Roger Ibanez, sostituito durante l’intervallo nel match di San Siro. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi della. A pochi minuti dal termine del match di Coppa Italia di ieri contro l’Inter infatti, Tammyè stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un fastidio muscolare. La valutazione da parte dello staff medico dellaè arrivata subito e, come riportato da Sky Sport, si è trattato solamente di crampi. Bella notizia quindi per Mourinho, che avrà regolarmente a disposizione il suo centravanti per la sfida di domenica sul campo del Sassuolo. Sono ancora in corso invece gli accertamenti al ginocchio sinistro per Roger, sostituito durante l’intervallo nel match di San Siro.

