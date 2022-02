Olimpiadi invernali, programma del 10 febbraio: verdetti in 7 discipline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Olimpiadi invernali di Beijing 2022, saranno sette le discipline che assegneranno medaglie giovedì 10 febbraio. I verdetti riguardano la combinata nordica, lo sci alpino, il freestyle, lo short track lo slittino e ancora lo snowboard. L’elenco giornaliero delle gare previste, tuttavia, è come al solito piuttosto ricco e variegato. Questo il programma completo della giornata. Beijing 2022, il programma di giovedì 10 febbraio 2.00 – Freestyle: finale 1 aerials gara a squadre mista 2.05 – Curling: sessione 1 round robin donne (Gran Bretagna-Svizzera, Danimarca-Cina, Svezia-Giappone, ROC-USA) 2.30 – Snowboard: prima manche finale halfpipe donne 2.30 – Skeleton: prima manche uomini 2.35 – Pattinaggio di figura: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022)di Beijing 2022, saranno sette leche assegneranno medaglie giovedì 10. Iriguardano la combinata nordica, lo sci alpino, il freestyle, lo short track lo slittino e ancora lo snowboard. L’elenco giornaliero delle gare previste, tuttavia, è come al solito piuttosto ricco e variegato. Questo ilcompleto della giornata. Beijing 2022, ildi giovedì 102.00 – Freestyle: finale 1 aerials gara a squadre mista 2.05 – Curling: sessione 1 round robin donne (Gran Bretagna-Svizzera, Danimarca-Cina, Svezia-Giappone, ROC-USA) 2.30 – Snowboard: prima manche finale halfpipe donne 2.30 – Skeleton: prima manche uomini 2.35 – Pattinaggio di figura: ...

