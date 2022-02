Molestie, insulti, minacce: bufera politico-mediatica su “Report” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Scontro su Report per messaggi al deputato vigilante Domani, pagina 6, di Lisa Di Giuseppe. Sigfrido Ranucci è furioso. Alla fine del novembre 2021, e in Commissione di vigilanza sulla Rai i parlamentari Davide Faraone di Italia viva e Andrea Ruggieri di Forza Italia hanno appena tirato in ballo un vecchio esposto anonimo che accusa il conduttore di Report di comportamenti inappropriati nei confronti di alcune giornaliste. Quando la notizia diventa pubblica, il vicedirettore di Rai3 prima scrive a Ruggieri messaggi di fuoco su WhatsApp. «Quello che tu e Faraone avete fatto ieri è vergognoso. A me potete buttare tutto il fango che maneggiate, ma che abbiate coinvolto persone innocenti e brave professioniste è indegno dal punto di vista umano parlamentare. Poi detto da uno che ha come capo (Silvio Berlusconi, ndr) il top player mondiale di bullismo ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Scontro super messaggi al deputato vigilante Domani, pagina 6, di Lisa Di Giuseppe. Sigfrido Ranucci è furioso. Alla fine del novembre 2021, e in Commissione di vigilanza sulla Rai i parlamentari Davide Faraone di Italia viva e Andrea Ruggieri di Forza Italia hanno appena tirato in ballo un vecchio esposto anonimo che accusa il conduttore didi comportamenti inappropriati nei confronti di alcune giornaliste. Quando la notizia diventa pubblica, il vicedirettore di Rai3 prima scrive a Ruggieri messaggi di fuoco su WhatsApp. «Quello che tu e Faraone avete fatto ieri è vergognoso. A me potete buttare tutto il fango che maneggiate, ma che abbiate coinvolto persone innocenti e brave professioniste è indegno dal punto di vista umano parlamentare. Poi detto da uno che ha come capo (Silvio Berlusconi, ndr) il top player mondiale di bullismo ...

tvzoomitalia : Molestie, insulti, minacce: bufera politico-mediatica su “Report” @reportrai3 @SigfridoRanucci @rugge75… - catonecensor : Rai, in Vigilanza bagarre su Ranucci. “Dal conduttore insulti e dossieraggi” Quando i veri giornalisti non sono in… - robgar80 : Questo video mi ha fatto molto ridere, ma poi aggiungerei una cosa: le molestie alla giornalista, gli insulti razzi… - _itsnatsu : E non parlo di molestie ma anche di vedere tweet contro il femminismo o con insulti sessisti - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Stamattina gli studenti del Valentini-Majorana di Castrolibero hanno occupato la scuola. Pesanti le loro accuse: molest… -

Ultime Notizie dalla rete : Molestie insulti Report Rai, in Vigilanza bagarre su Ranucci. "Dal conduttore insulti e dossieraggi" ... allorché in Vigilanza venne rese noto il contenuto di una lettera anonima che accusava il conduttore di Report di molestie sessuali in redazione.

Minacce e smentite, esplode il caso Ranucci. Cosa risponde a Ruggieri 'I messaggi contengono insulti diffamatori e minacce e allusioni sul possesso di dossier', ha ... La Rai avvia un'istruttoria sulle presunte molestie di Ranucci. Report nel mirino? Ranucci avrebbe ...

Notizie Comune di Parma - Notizie Molestie, insulti, minacce: bufera politico-mediatica su “Report” Da una parte Sigfrido Ranucci, conduttore del settimanale e vicedirettore di Rai3. Dall’altra Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia.

Lite su Ranucci, Ruggieri (FI): da lui minacce. La replica: falso «Infine — conclude l’esponente di FI — Ranucci mi ha rimproverato di non averlo avvisato prima (della lettera, ndr)». Lo scontro nato da una lettera anonima poi rivelatasi inattendibile. Riesplode il ...

... allorché in Vigilanza venne rese noto il contenuto di una lettera anonima che accusava il conduttore di Report disessuali in redazione.'I messaggi contengonodiffamatori e minacce e allusioni sul possesso di dossier', ha ... La Rai avvia un'istruttoria sulle presuntedi Ranucci. Report nel mirino? Ranucci avrebbe ...Da una parte Sigfrido Ranucci, conduttore del settimanale e vicedirettore di Rai3. Dall’altra Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia.«Infine — conclude l’esponente di FI — Ranucci mi ha rimproverato di non averlo avvisato prima (della lettera, ndr)». Lo scontro nato da una lettera anonima poi rivelatasi inattendibile. Riesplode il ...