(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Guidonia. Una scoperta raccapricciante durante un controllo ordinario dei Carabinieri. Nessuno si sarebbe aspettato di trovare una situazione del genere dopo avere fermato un’apparentemente priva di sospetti. Quando l’ha accostato, subito i militari, però, hanno iniziato a fiutare che qualcosa non andava per il verso giusto. Una volta abbassato il finestrino, infatti, i carabinieri hanno notato che, all’interno di un veicolo condotto da un uomo, c’era una donna che dimenandosi stava chiedendo aiuto. Leggi anche: Guidonia, arrestata coppia di spacciatori: avevano 30 kg di droga in casa La fuga e l’inseguimento a Guidonia Nonostante l’ordine di scendere e fermarsi definitivamente, il losco soggetto ha tentato la fuga. Ne è scaturito un piccolo inseguimento nel territorio di Guidonia Montecelio, terminato dopo pochi minuti quando l’uomo al ...

Advertising

zazoomblog : Minaccia e sfregia la compagna con un taglierino: poi la rinchiude in auto con lui - #Minaccia #sfregia #compagna - CorriereCitta : Minaccia e sfregia la compagna con un taglierino: poi la rinchiude in auto con lui -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia sfregia

Open

Chi scarica film e musica commette un reato più grave di chiA furia di inasprire le ... Il danneggiamento non è sempre reato Se una persona til'auto nel cortile del condominio non ...Perseguitava la ex pedinandola, minacciandola sui social, danneggiando l'auto e arrivando anche ad imbrattare la lapide del padre. Per questo gli agenti del commissariato di Tivoli, su richiesta della ...Guidonia. Una scoperta raccapricciante durante un controllo ordinario dei Carabinieri. Nessuno si sarebbe aspettato di trovare una situazione del genere dopo avere fermato un’auto apparentemente priva ...Chiara Ciurlia vive a Pisa ma conduce la trasmissione web "Tutti in conferenza" sul Lecce. "Sono stata malissimo, enormi pressioni sulle mie spalle. Ma non ho fatto niente di male" ...