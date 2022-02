Le linee marittime petrolifere

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) 1. I modi di spedire il petrolio Esistono tre tipi di classificazione della spedizione petrolifera. Il primo è in base al modo in cui opera la nave, comprese le rotte regolari e non di linea. Le rotte regolari (di linea), trasportano principalmente merci generiche e si riferiscono a navi determinate; esse si dirigono in porti determinati e con date fisse; operano attività di trasporto passeggeri e merci a tariffe di trasporto standard. Le rotte non di linea si riferiscono a direzioni temporaneamente selezionate in base alle esigenze del trasporto merci. Navi, orari di navigazione e porti di scalo non sono fissi. Si tratta di percorsi che svolgono principalmente attività di trasporto merci, sfuse e a basso costo. Il secondo tipo è classificare in base alla distanza, comprese le rotte oceaniche e quelle rotte costiere. Le rotte oceaniche si riferiscono a percorsi marittimi di lunga ...