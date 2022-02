La Turchia si sta ritagliando un ruolo di primo piano nella crisi ucraina (e non solo) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel confronto tra Russia e Occidente sul dossier ucraino c’è un terzo attore da non sottovalutare: la Turchia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan si pone da tempo come mediatore tra le parti nella speranza di evitare lo scoppio di una guerra che travolgerebbe anche il suo Paese. Per questo motivo il Sultano sta provando a ritagliarsi un ruolo di primo piano a livello regionale: obiettivo da tempo al centro della politica estera di Erdogan, desideroso di tornare a contare nelle regioni un tempo parte dell’Impero ottomano. A discapito dell’Unione e dei suoi Paesi membri. L’ucraina La tensione in ucraina è una brutta notizia per la Turchia, ma il presidente sta cercando di sfruttare la situazione per trarne un vantaggio geopolitico. Da anni Erdogan basa i ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel confronto tra Russia e Occidente sul dossier ucraino c’è un terzo attore da non sottovalutare: la. Il presidente Recep Tayyip Erdogan si pone da tempo come mediatore tra le partisperanza di evitare lo scoppio di una guerra che travolgerebbe anche il suo Paese. Per questo motivo il Sultano sta provando a ritagliarsi undia livello regionale: obiettivo da tempo al centro della politica estera di Erdogan, desideroso di tornare a contare nelle regioni un tempo parte dell’Impero ottomano. A discapito dell’Unione e dei suoi Paesi membri. L’La tensione inè una brutta notizia per la, ma il presidente sta cercando di sfruttare la situazione per trarne un vantaggio geopolitico. Da anni Erdogan basa i ...

