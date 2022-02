La scelta di Draghi | assecondare o no il partito del debito cattivo? Parlano Tria e Padoan

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il coro forse lo sentite anche voi e fa più o meno così: il paese non ce la fa più, le bollette sono impazzite, la benzina non è controllabile, le imprese chiudono, i cittadini soffrono, i soldi dell’Europa rischiano di essere sprecati e la politica deve fare qualcosa, subito, fate presto, per rispondere al caro vita. Non lo chiede l’Europa, ma lo chiede il buon senso. I problemi ci sono, ovviamente, e mai come oggi il coro ha buone ragioni per chiedere alla politica di reagire, dila crescita, di non minare la fiducia e di non sprecare i soldi dell’Europa. Ma l’Italia che oggi si presenta ai blocchi di partenza della stagione del post emergenza pandemica è un’Italia che, senza le giuste precauzioni, rischia di essere dominata da un’agenda più simile a quella targata Tafazzi che a quella targata Giavazzi. E il rischio di fronte al quale si trova oggi il ...