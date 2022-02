Juve e Sassuolo | gli ex 'amici' | ora c'è l'Inter sulle stelline di Carnevali

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cambiano i tempi, i rapporti e le connessioni. Nella vita come nel calcio. E così accade anche nel calciomercato. Per anni la relazione...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Sassuolo

L'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia contro ilparla degli obiettivi dellaPrima con Beppe Marotta e poi con Fabio Paratici da una parte, e con Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi dall'altra,per anni hanno fatto crescere e lanciato nel grande calcio tanti ...Domani alle ore 21:00, all’Allianz Stadium, andrà in scena il match tra la Juventus di Allegri ed il Sassuolo di Dionisi. Massimiliano Allegri – Juventus. Per questi motivi Massimiliano Allegri ...Nella vita come nel calcio. E così accade anche nel calciomercato. Per anni la relazione di mercato fra Juventus e Sassuolo è stata costante e proficua per entrambi i club, che hanno portato ...