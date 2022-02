Inter: la decisione sulla squalifica di Bastoni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Inter presenterà ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte ad Alessandro Bastoni per le sue parole contro il direttore di gara al termine del derby di sabato scorso. L’ex Parma e Atalanta è comunque alle prese con un infortunio rimediato nel match di ieri sera, ma Inzaghi spera di dimezzare le giornate di stop imposte dal giudice sportivo e di riaverlo a disposizione per la sfida contro il Sassuolo (condizioni fisiche permettendo). Lo stesso Inzaghi non ci sarà nella trasferta di Napoli: i nerazzurri hanno accettato lo stop di una giornata del tecnico piacentino e al Maradona in panchina ci sarà il suo vice, Massimiliano Farris. L’ultima volta in questo campionato è successo a Empoli (vittoria per 0-2). Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’presenterà ricorso contro le due giornate diinflitte ad Alessandroper le sue parole contro il direttore di gara al termine del derby di sabato scorso. L’ex Parma e Atalanta è comunque alle prese con un infortunio rimediato nel match di ieri sera, ma Inzaghi spera di dimezzare le giornate di stop imposte dal giudice sportivo e di riaverlo a disposizione per la sfida contro il Sassuolo (condizioni fisiche permettendo). Lo stesso Inzaghi non ci sarà nella trasferta di Napoli: i nerazzurri hanno accettato lo stop di una giornata del tecnico piacentino e al Maradona in panchina ci sarà il suo vice, Massimiliano Farris. L’ultima volta in questo campionato è successo a Empoli (vittoria per 0-2).

