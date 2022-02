Giulia De Lellis presto di nuovo conduttrice | e stavolta su Mediaset | ecco quale sarà il programma

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)Deè tra le influencer italiane pià apprezzate in assoluto, ma a quanto pare il suo futuro nonsolo sui social media, ma anche in televisione. Dopo l’esperienza a Real Time con Love Island l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbetornare su Canale 5, alla guida delUltima L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

TV e SpettacoloDeconduttrice del nuovo programma di Maria De Filippi s[...]Depronta a sbarcare su Canale5 al timone del nuovo format targato Maria De [...] " Sarò più ...deal timone di un nuovissimo programma ideato sempre da Maria de Filippi: ecco tutte le novità Prosegue a gonfie vele la carriera diDe. La giovane romana dopo al ...Giulia De Lellis è tra le influencer italiane pià apprezzate in assoluto, ma a quanto pare il suo futuro non sarà solo sui social media, ma anche in televisione. Dopo l’esperienza a Real Time con Love ...Nel nostro articolo precedente A rischio il futuro televisivo di Giulia De Lellis? Ecco cosa rivela la gola profonda! vi avevamo rivelato che sussisteva molta incertezza in merito ad una seconda ...