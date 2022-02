Gabrielli: Belloni vittima, vissuto con fastidio vicenda Quirinale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "A me è dispiaciuto. Ho seguito in presa diretta tutta la vicenda e ho vissuto in primis come lei, da grande servitrice dello Stato, abbia vissuto con molto fastidio e con molta preoccupazione tutta una serie di veicolazioni di incontri che ci dovevano essere, quando lei addirittura non stava nemmeno a Roma". Lo ha detto a Porta a Porta Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, a proposito della candidatura della direttrice del Dis Belloni al Quirinale. "Credo sia stata vittima di tutta questa vicenda", ha aggiunto. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "A me è dispiaciuto. Ho seguito in presa diretta tutta lae hoin primis come lei, da grande servitrice dello Stato, abbiacon moltoe con molta preoccupazione tutta una serie di veicolazioni di incontri che ci dovevano essere, quando lei addirittura non stava nemmeno a Roma". Lo ha detto a Porta a Porta Franco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, a proposito della candidatura della direttrice del Disal. "Credo sia statadi tutta questa", ha aggiunto.

