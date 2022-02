Fuga di gas al Laurentino, strade chiuse e traffico paralizzato da ore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un intero quartiere ‘intrappolato’, un odore acre e forte di gas e il traffico che continua, ormai da ore, ad essere paralizzato. Tutto questo per una dispersione di gas su via Laurentina, all’altezza del civico 988. Dal primo pomeriggio di oggi la strada interessa, appunto via Laurentina, è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico viene deviato all’altezza del GRA e della rotatoria di via Castel di Leva. Ma c’è di più. Anche le due rampe che, da entrambe le carreggiate del Grande Raccordo Anulare, immettono su via Laurentina in direzione fuori Roma sono state interdette agli automobilisti. E la situazione non sembra essere migliorata, nonostante sia passato del tempo. Anzi, le ripercussioni ci sono anche sulla via Pontina, sul Grande Raccordo Anulare e, inevitabilmente, sulla Cristoforo Colombo. Fuga di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un intero quartiere ‘intrappolato’, un odore acre e forte di gas e ilche continua, ormai da ore, ad essere. Tutto questo per una dispersione di gas su via Laurentina, all’altezza del civico 988. Dal primo pomeriggio di oggi la strada interessa, appunto via Laurentina, è stata chiusa in entrambe le direzioni e ilviene deviato all’altezza del GRA e della rotatoria di via Castel di Leva. Ma c’è di più. Anche le due rampe che, da entrambe le carreggiate del Grande Raccordo Anulare, immettono su via Laurentina in direzione fuori Roma sono state interdette agli automobilisti. E la situazione non sembra essere migliorata, nonostante sia passato del tempo. Anzi, le ripercussioni ci sono anche sulla via Pontina, sul Grande Raccordo Anulare e, inevitabilmente, sulla Cristoforo Colombo.di ...

