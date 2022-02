Eutanasia | Papa | “La vita è un diritto | non la morte”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuovo appello dela scongiurare “inaccettabili derive” eutanasiche. Bergoglio, nel corso dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI, ha espresso gratitudine “per tutto l’aiuto che la medicina si sta sforzando di dare, affinché attraverso le cosiddette ‘cure palliative’, ogni persona che si appresta a vivere l’ultimo tratto di strada della propria, possa farlo nella maniera più umana possibile”. “Dobbiamo però stare attenti – ha avvertito – a non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano all’. Dobbiamo accompagnare alla, ma non provocare lao aiutare il suicidio assistito. Ricordo che va sempre privilegiato ilalla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non ...

10.24:no"inaccettabili derive" No a "inaccettabili derive" sull'. Così ilall'udienza generale lancia un nuovo appello a non confondere le cure per accompagnare alla morte col "...Ilincoraggia le cure palliative, sottolineando che "due considerazioni per noi cristiani rimangono in piedi. La prima: non possiamo evitare la morte, e proprio per questo, dopo aver fatto tutto ..."Non c'è un diritto alla morte. Promuovendo le cure palliative", Papa Francesco avverte: "Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch'esse inaccettabili che portano a ...Riprenderà domani pomeriggio nell'aula di Montecitorio l'esame della legge sul suicidio assistito, incardinata prima di Natale e poi slittata tra legge di Bilancio e… Leggi ...