Digitale terrestre, da oggi i canali tv cambiano ancora: cosa devi sapere (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da oggi, mercoledì 9 febbraio, i canali tv del Digitale terrestre cambiano ancora: tutto quello che devi sapere per una corretta risintonizzazione. Un fenomeno che sta interessando sta interessando il nostro Paese in questi mesi riguarda la sintonizzazione dei canali tv. Gli annunci, sui canali della Rai, diventano sempre più frequenti in modo che tutti possano correre ai ripari. Anche Amadeus, ad esempio, durante il Festival di Sanremo, ha più volte ribadito il concetto. Un telecomando ed uno schermo di una tv spenta (via pixabay)Ma nello specifico, cosa sta succedendo? Semplicemente, le frequenze televisive si stanno posizionando su nuove bande in modo da lasciare progressivamente ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da, mercoledì 9 febbraio, itv del: tutto quello cheper una corretta risintonizzazione. Un fenomeno che sta interessando sta interessando il nostro Paese in questi mesi riguarda la sintonizzazione deitv. Gli annunci, suidella Rai, diventano sempre più frequenti in modo che tutti possano correre ai ripari. Anche Amadeus, ad esempio, durante il Festival di Sanremo, ha più volte ribadito il concetto. Un telecomando ed uno schermo di una tv spenta (via pixabay)Ma nello specifico,sta succedendo? Semplicemente, le frequenze televisive si stanno posizionando su nuove bande in modo da lasciare progressivamente ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : On air dalle 9.00 alle 12.00 su @radiokisskiss .. per commentare insieme #IlFestivalDelFestival???? Digitale terres… - siamonoitv2000 : 'Mi tagliarono l'orecchio ma non urlai' Il sequestro #Bulgari #Calissoni. Alle 15.15 in diretta su @TV2000it int… - Lavorincasa : Dvb t2: il digitale terrestre di nuova generazione - rosariosardella : RT @siamonoitv2000: 'Mi puntarono una pistola, erano in casa mia. Volevano mio marito'. Alle 15.15 su @TV2000it intervista a Maria Graziell… - puntotweet : Digitale terrestre: refarming in Trentino-Alto Adige -