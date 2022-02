Breve storia di questo curioso orinatoio femminile del 18esimo secolo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sebbene nella società moderna le stranezze non manchino, fa certamente parlare di sé questo particolare orinatoio femminile risalente, approssimativamente, al XVIII secolo (1701-1800), fatto in vetro a forma di pene. Il curioso oggetto è proprietà della collezione del gruppo museale del Museo della Scienza, del Regno Unito. L’orinatoio è fatto in vetro, a forma di pene eretto con annessi i testicoli, e fa parte di una coppia di orinatoi identici, progettati appositamente per avere questa forma fallica molto esplicita. L’interessante reperto storico è stato postato anche sulla pagina Instagram Whores of Yore, che si occupa di mostrare fatti curiosi e irriverenti. Non si sa molto sull’origine di questo orinatoio femminile unico nel suo ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sebbene nella società moderna le stranezze non manchino, fa certamente parlare di séparticolarerisalente, approssimativamente, al XVIII(1701-1800), fatto in vetro a forma di pene. Iloggetto è proprietà della collezione del gruppo museale del Museo della Scienza, del Regno Unito. L’è fatto in vetro, a forma di pene eretto con annessi i testicoli, e fa parte di una coppia di orinatoi identici, progettati appositamente per avere questa forma fallica molto esplicita. L’interessante reperto storico è stato postato anche sulla pagina Instagram Whores of Yore, che si occupa di mostrare fatti curiosi e irriverenti. Non si sa molto sull’origine diunico nel suo ...

