Bollette | Draghi “Dal Governo un intervento di ampia portata”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Ilnon dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica. Ilsta preparando undinei prossimi giorni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioa Genova, durante un incontro istituzionale a Palazzo San Giorgio, dopo aver visitato il porto della città. “La storia recente di Genova – e il coraggio dei genovesi – ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Penso a quanto successo dopo il crollo del Ponte Morandi. Voglio esprimere di nuovo la vicinanza dele mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi, come quattro anni fa, ...

Per contenere il caro-bollette, il governo 'sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni'. A garantirlo è il presidente del Consiglio, Mario Draghi, spiegando che l'esecutivo 'non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica'.