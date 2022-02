Atalanta, Zapata assente a Zingonia: è in Finlandia per accertamenti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Atalanta ha svolto un allenamento di rifinitura presso il Centro Bortolotti di Zingonia alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Tra gli assenti Miranchuk, Pezzella (lavoro personalizzato per entrambi) e soprattutto Duvan Zapata. L’attaccante colombiano si è recato in Finlandia, a Turku, per esser visitato dal professor Orava. Nei prossimi giorni si sottoporrà inoltre ad accertamenti clinici per fare chiarezza sul suo ritorno in campo. Zapata era subentrato nella ripresa del match contro il Cagliari, ma dopo appena 12 minuti aveva dovuto lasciare il terreno di gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ha svolto un allenamento di rifinitura presso il Centro Bortolotti dialla vigilia del match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Tra gli assenti Miranchuk, Pezzella (lavoro personalizzato per entrambi) e soprattutto Duvan. L’attaccante colombiano si è recato in, a Turku, per esser visitato dal professor Orava. Nei prossimi giorni si sottoporrà inoltre adclinici per fare chiarezza sul suo ritorno in campo.era subentrato nella ripresa del match contro il Cagliari, ma dopo appena 12 minuti aveva dovuto lasciare il terreno di gioco. SportFace.

Advertising

SkySport : Atalanta, Zapata rischia 4 mesi di stop dopo l'infortunio. Arriva uno svincolato? #SkySport #Atalanta #Zapata - DiMarzio : Il nuovo infortunio di #Zapata preoccupa l'#Atalanta - sportface2016 : #Atalanta, #Zapata assente a Zingonia: è in Finlandia per accertamenti - TuttoFanta : ??Report #ATALANTA: ?? #Zapata, che, nella giornata odierna, è stato visitato dal professor Orava a Turku, nei pross… - CalcioNews24 : #Atalanta, per #Zapata nuovi accertamenti nei prossimi giorni ?? -