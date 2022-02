Ambiente: Papatheu, 'tutela in Costituzione una svolta' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Quella firmata dal Parlamento è una pagina storica. L'introduzione nella Costituzione della difesa degli animali, dell'Ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi rappresenta una svolta". Lo sottolinea la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio, Ambiente, beni ambientali di palazzo Madama Urania Papatheu. "L'Italia -aggiunge- diventa così il terzo Paese al mondo con una Costituzione sensibile su questi temi. Un lavoro cominciato con l'esecutivo Berlusconi e con il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, portato avanti negli ultimi anni con determinazione da Forza Italia". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Quella firmata dal Parlamento è una pagina storica. L'introduzione nelladella difesa degli animali, dell', della biodiversità e degli ecosistemi rappresenta una". Lo sottolinea la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio,, beni ambientali di palazzo Madama Urania. "L'Italia -aggiunge- diventa così il terzo Paese al mondo con unasensibile su questi temi. Un lavoro cominciato con l'esecutivo Berlusconi e con il ministro dell', Stefania Prestigiacomo, portato avanti negli ultimi anni con determinazione da Forza Italia".

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Papatheu Siracusano (FI) incontra Cingolani per un confronto sulla raffineria di Milazzo ...certo bene a chi deve governare una materia così delicata tanto per la salvaguardia dell'ambiente ... per un confronto sulla raffineria di Milazzo, insieme alle senatrici di Forza Italia Urania Papatheu ...

L'EUROPA FESTEGGIA LA BANDIERA... CON QUELLA LGBT ...- SESSO CON 15 MILIONI DI EURO "Siamo sconcertati dall'emendamento con cui la Senatrice Papatheu di ... la natura è sinonimo solo di ambiente). TERZA FASE: ABOLIRE LA VERITÀ "Si stabilisce come nuova e ...

Ambiente: Papatheu, 'tutela in Costituzione una svolta' Il Sannio Quotidiano Ambiente: Papatheu, 'tutela in Costituzione una svolta' Lo sottolinea la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio, ambiente, beni ambientali di palazzo Madama Urania Papatheu.

Raffineria di Milazzo, Calderone incontra Cingolani: “Sia riconvertita tutelando ambiente e lavoratori” la presidente della commissione Ambiente, Alessandra Gallone e le parlamentari siciliane di Forza Italia, Urania Papatheu e Matilde Siracusano. I sindaci hanno esposto al rappresentante del Dicastero ...

